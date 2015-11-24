Франція та Німеччина виділять 10 мільярдів євро для допомоги біженцям
17:24, 24 листопада 2015Світ
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Франція та Німеччина створять спеціальний фонд розміром 10 млрд євро. Він має вирішити проблеми напливу біженців до Євросоюзу.
REUTERS
Про це сьогодні заявив міністр фінансів Франції Емануель Маркон в ході візиту до Берліна, передає Le Figaro.
Представник Німеччини також пропонує іншим країнам ЄС долучитися до цієї ініціативи, передає Громадське.
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За інформацією BBC, за 2015 рік близько 185 тисяч біженців отримали притулок у Євросоюзі. Найбільше прийняла Німеччина – більше 48 тисяч. Водночас аісля паризьких терактів лідер французьких ультраправих Марін Ле Пен закликала припинити приймати біженців. До цієї ідеї приєднався також голова комітету з нацбезпеки палати представників конгресу США Майкл Маккол.
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