Франція та Німеччина виділять 10 мільярдів євро для допомоги біженцям

Про це сьогодні заявив міністр фінансів Франції Емануель Маркон в ході візиту до Берліна, передає Le Figaro.

Представник Німеччини також пропонує іншим країнам ЄС долучитися до цієї ініціативи, передає Громадське.

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За інформацією BBC, за 2015 рік близько 185 тисяч біженців отримали притулок у Євросоюзі. Найбільше прийняла Німеччина – більше 48 тисяч. Водночас аісля паризьких терактів лідер французьких ультраправих Марін Ле Пен закликала припинити приймати біженців. До цієї ідеї приєднався також голова комітету з нацбезпеки палати представників конгресу США Майкл Маккол.