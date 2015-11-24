Швеція зробить жорсткішими правила надання притулку мігрантам

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Стефан Левен, передає "ЄвроПравда" з посиланням на The Local. За словами глави шведського уряду, на такі заходи країна пішла для того, щоб переконати інші держави-члени ЄС надати допомогу в боротьбі з наслідками мігрантської кризи.

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"Мені дуже боляче визнавати, що Швеція більше не в змозі прийняти велику кількість шукачів притулку, яку ми бачимо сьогодні. (...) Ситуація є нестійкою", - повідомив Стефан Левен.

Також він розкритикував інші країни ЄС, які, на його думку, не беруть на себе рівну відповідальність за мігрантів. "Тепер ми повинні показати, що ми можемо зробити більше. Мета заходів, які ми реалізуємо, - це дати самим собі перепочинок з цим питанням. Ситуацію, що склалася, неможливо терпіти далі. Тому ми повинні значно скоротити кількість шукачів притулку, які прибувають в Швеції", – додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Швеція прийняла найбільше шукачів притулку на душу населення серед всіх європейських країн. Очікується, що в цьому році в країну прибуде 190 тис. мігрантів.