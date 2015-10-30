МЗС Швеції: країна не зможе приймати мігрантів в такій же кількості

Про це заявила міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем в інтерв'ю Dagens Nyheters, передає "ЄвроПравда". За її словами, є точка навантаження на шведське суспільство, за яку заходити не можна.

Читайте такожУ Швеції невідомі вилили запальну суміш у вікно притулку для мігрантів

"Я думаю, більшість людей знають, що ми не можемо зберегти систему, при якій буде можливо приймати 190 тис. осіб щорічно, в довгостроковій перспективі, наша система завалиться", - заявила Маргот Вальстрем.

"Такі дії не будуть підтримані суспільством. Ми хочемо гідно приймати тих, хто приїжджає сюди", - підкреслила міністр.

"Я думаю, що нам нема чого соромитися. Ми розуміємо, як виглядає світ. Ми думаємо, що у нас хороше суспільство, щедре, але це товариство також повинно працювати", - зазначила вона.

За словами Маргот Вальстрем, Швеція буде тиснути на ЄС заради того, щоб отримати більше фінансової допомоги на тлі міграційного кризи.

Вона також висловила розчарування діями окремих країн ЄС. "Я повинна визнати, що були моменти величезного розчарування. Я чула повідомлення від країн-членів, які мене дуже вразили", - підкреслила Маргот Вальстрем.

Раніше повідомлялося, що в Швеції мігранти відмовилися вийти з автобуса через холод.