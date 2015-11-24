Внаслідок нападу на готель на Синаї загинули 4 людини

Атаці піддалася готель Swiss Inn у приморському місті Ель-Аріш, передає Бі-бі-сі. За повідомленням єгипетської влади, замінований автомобіль, за кермом якого перебував смертник, спробував наблизитися до будівлі, але поліція і охорона відкрили вогонь по машині, після чого пролунав вибух.

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Скориставшись метушнею, двоє бойовиків зуміли проникнути в готель. Один з них привів у дію пояс з вибухівкою, а інший увірвався в один з готельних номерів і застрелив суддю, який там проживав.

Відповідальність за напад узяло на себе угруповання, яке іменує себе Синайським відділенням "Ісламської держави".