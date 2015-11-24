Внаслідок нападу на готель на Синаї загинули 4 людини
18:06, 24 листопада 2015Світ
846 0
Чотири людини, включаючи двох поліцейських і суддю, загинули і 12 отримали поранення на півночі Синайського півострова в результаті нападу групи бойовиків на місцевий готель.
REUTERS
Атаці піддалася готель Swiss Inn у приморському місті Ель-Аріш, передає Бі-бі-сі. За повідомленням єгипетської влади, замінований автомобіль, за кермом якого перебував смертник, спробував наблизитися до будівлі, але поліція і охорона відкрили вогонь по машині, після чого пролунав вибух.
Читайте такожПрезидент Єгипту пообіцяв поліпшити ситуацію з безпекою в аеропортах
Скориставшись метушнею, двоє бойовиків зуміли проникнути в готель. Один з них привів у дію пояс з вибухівкою, а інший увірвався в один з готельних номерів і застрелив суддю, який там проживав.
Відповідальність за напад узяло на себе угруповання, яке іменує себе Синайським відділенням "Ісламської держави".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter