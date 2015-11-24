Дії Туреччини щодо Су-24 викликали у Пєскова "жорстке обурення та розчарування"

Дії Туреччини щодо російського літака Су-24 викликають "жорстке обурення і розчарування", заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає РИА Новости.

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"Можу висловити тільки найжорсткіше обурення і розчарування у зв'язку з цими непередбачуваними діями Туреччини. Вони абсолютно незрозумілі, і, на жаль, пояснення напрошуються найнегативніші. Це те, про що казав глава нашої держави", — сказав Пєсков журналістам на прохання, як людина, що працювала в Туреччині по лінії МЗС, прокоментувати дії Туреччини.

Нагадаємо, Пєсков у 1990-х кілька років працював у російському посольстві в Туреччині.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник, що порушив повітряний простір країни.

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Також турецькі військові опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

Сирійські повстанці стверджують, що пілоти Су-24 були застрелені в повітрі, коли спускалися з парашутами. За їх словами, обидва пілоти були виявлені вже загиблими.