Після серії терактів у Парижі поліція країни провела понад 1200 обшуків

Про це розповів міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казнєв, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Le Figaro.

Читайте такожУ Франції виявили пояс шахіда, аналогічний пристроям "паризьких смертників" – ЗМІ

За словами міністра, після терактів силовики провели 1233 рейди в рамках режиму надзвичайного стану, який був введений одразу після терактів.

Під час цих рейдів було затримано 165 осіб, 124 з них опинилися під вартою. Також під час рейдів було вилучено 230 одиниць зброї.

Також повідомляється про те, що серед інших сьогодні був проведений рейд в селищі Арьеж, де живе Олів'є Корель на прізвисько "білий емір", відомий як наставник французьких мусульман-салафітів, зокрема Мохаммеда Мери і Фаб'єна Клейна.

Нагадаємо, в результаті терактів в Парижі 13 листопада загинули 130 осіб. Найбільше жертв було в концертному залі "Батаклан".