Кількість мігрантів у Німеччині до кінця року може перевищити мільйон осіб

За інформацією німецької федеральної поліції за три тижні листопада до країни потрапили вже понад 180 тис. біженців з країн Близького Сходу.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на агентство Associated Press.

Таким чином, загальна кількість шукачів притулку, які потраплять до Німеччини до кінця листопада перевищить попередній рекорд в 181 тис. осіб, встановлений у жовтні цього року.

Видання також нагадує, німецький уряд вже підрахував, що з початку року до країни потрапило 758 тис. біженців. Таким чином, станом на сьогоднішній день в країні налічується вже понад 938 тис. мігрантів.

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Віце-канцлер Німеччини Зігмар Габріель також наголосив на тому, що попередній прогноз німецького МВС щодо кількості мігрантів цього року на рівні 800 тис. занадто низький і що в німецькому уряді очікують на прибуття понад одного мільйона біженців до кінця 2015-го року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери партій, які утворюють в Німеччині урядову коаліцію, не змогли знайти компроміс у питанні врегулювання кризи біженців.