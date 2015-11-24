Кількість мігрантів у Німеччині до кінця року може перевищити мільйон осіб
Віце-канцлер зазначив, що попередній прогноз німецького МВС щодо кількості мігрантів цього року на рівні 800 тис. занадто низький.
За інформацією німецької федеральної поліції за три тижні листопада до країни потрапили вже понад 180 тис. біженців з країн Близького Сходу.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на агентство Associated Press.
Таким чином, загальна кількість шукачів притулку, які потраплять до Німеччини до кінця листопада перевищить попередній рекорд в 181 тис. осіб, встановлений у жовтні цього року.
Видання також нагадує, німецький уряд вже підрахував, що з початку року до країни потрапило 758 тис. біженців. Таким чином, станом на сьогоднішній день в країні налічується вже понад 938 тис. мігрантів.
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Віце-канцлер Німеччини Зігмар Габріель також наголосив на тому, що попередній прогноз німецького МВС щодо кількості мігрантів цього року на рівні 800 тис. занадто низький і що в німецькому уряді очікують на прибуття понад одного мільйона біженців до кінця 2015-го року.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери партій, які утворюють в Німеччині урядову коаліцію, не змогли знайти компроміс у питанні врегулювання кризи біженців.