Країнам ЄС запропонують прийняти 40 тисяч біженців з Африки та Близького Сходу

Європейська комісія має намір оприлюднити план переселення десятків тисяч мігрантів, які досягли берегів південної Європи з Африки та Близького Сходу.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на ВВС.

Згідно з планом, близько 40 тисяч біженців будуть розподілені по всьому Євросоюзу згідно з системою квот.

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Ця схема є доповненням до вже оголошеного раніше Брюсселем плану розмістити в різних країнах ЄС близько 20 тисяч осіб, які залишили свої будинки через збройні конфлікти, які йдуть в їх країнах.

Франція, Британія, Угорщина, Словаччина і Естонія вже висловили своє небажання брати участь у цій схемі.

Понад 1800 мігрантів померли з початку 2015 року в Середземному морі – це в 20 разів більше, ніж за такий же період минулого року.

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За оцінкою ООН, за перші місяці нинішнього року близько 60 тисяч осіб здійснили спробу дістатися європейських берегів моря.

Як повідомлялося, Єврокомісія представила список невідкладних заходів, які будуть вжиті у відповідь на кризову ситуацію з нелегальними мігрантами в Середземному морі.