Туреччина працює над звільненням пілотів Су-24 з полону - Reuters
У Туреччині отримали інформацію, що пілоти Су-24 вижили, і мають намір звільнити їх з полону повстанців.
Два пілоти, які катапультувалися зі збитого російського Су-24, можуть бути живі.
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Як передає Reuters, про це повідомило джерело в уряді Туреччини.
"Ми отримали інформацію, що обидва пілоти вижили, зараз наші підрозділи працюють над тим, щоб звільнити їх із рук повстанців", - розповів співрозмовник агентства.
Крім того, про те, що пілоти збитого бомбардувальника живі й потрапили до руки сирійських бойовиків, з посиланням на джерела в службі безпеки країни повідомляє турецьке видання Hurriyet Daily News.
Також підкреслюється, що Національна розвідувальна організація Туреччини знаходиться в контакті з повстанцями, щоб забрати у них живих пілотів.
Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник, що порушив повітряний простір країни.
Також турецькі військові опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.
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Сирійські повстанці стверджують, що пілоти, які катапультувалися зі збитого Су-24 були застрелені в повітрі, коли спускалися з парашутами. За їх словами, обидва пілоти були виявлені вже загиблими.