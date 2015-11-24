Туреччина працює над звільненням пілотів Су-24 з полону - Reuters

Два пілоти, які катапультувалися зі збитого російського Су-24, можуть бути живі.

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Як передає Reuters, про це повідомило джерело в уряді Туреччини.

"Ми отримали інформацію, що обидва пілоти вижили, зараз наші підрозділи працюють над тим, щоб звільнити їх із рук повстанців", - розповів співрозмовник агентства.

Крім того, про те, що пілоти збитого бомбардувальника живі й потрапили до руки сирійських бойовиків, з посиланням на джерела в службі безпеки країни повідомляє турецьке видання Hurriyet Daily News.

Також підкреслюється, що Національна розвідувальна організація Туреччини знаходиться в контакті з повстанцями, щоб забрати у них живих пілотів.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник, що порушив повітряний простір країни.

Також турецькі військові опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

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Сирійські повстанці стверджують, що пілоти, які катапультувалися зі збитого Су-24 були застрелені в повітрі, коли спускалися з парашутами. За їх словами, обидва пілоти були виявлені вже загиблими.