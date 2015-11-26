Обама підписав оборонний бюджет США, що передбачає надання військової допомоги Україні
25 листопада президент США Барак Обама підписав схвалений Конгресом доопрацьований бюджет США на 2016 рік на потреби національної оборони.
Про це йдеться в повідомленні на сайті посольства України в США.
"Таким чином, санкціоновано виділення коштів для надання військової допомоги Україні в обсязі 300 млн. дол. США упродовж 2016 фінансового року. При цьому 50 млн. дол. США із зазначеної загальної суми може бути використано для надання нашій державі оборонних озброєнь", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це рішення "підкреслює єдність позиції Адміністрації та Конгресу США у питанні підтримки Української держави в протистоянні російській військовій агресії, що триває".
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Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Барак Обама ветував річний закон про витрати на оборону загальною сумою в $612 млрд. Документ передбачав військову допомогу Україні. Наголошується, що Обама і демократи виступали за розширення бюджету в частині внутрішніх витрат замість все більшого фінансування Пентагону.