Обама підписав оборонний бюджет США, що передбачає надання військової допомоги Україні

Про це йдеться в повідомленні на сайті посольства України в США.

"Таким чином, санкціоновано виділення коштів для надання військової допомоги Україні в обсязі 300 млн. дол. США упродовж 2016 фінансового року. При цьому 50 млн. дол. США із зазначеної загальної суми може бути використано для надання нашій державі оборонних озброєнь", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це рішення "підкреслює єдність позиції Адміністрації та Конгресу США у питанні підтримки Української держави в протистоянні російській військовій агресії, що триває".

Читайте такожБілий дім та Конгрес досягли попередньої угоди з держбюджету

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Барак Обама ветував річний закон про витрати на оборону загальною сумою в $612 млрд. Документ передбачав військову допомогу Україні. Наголошується, що Обама і демократи виступали за розширення бюджету в частині внутрішніх витрат замість все більшого фінансування Пентагону.