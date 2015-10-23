Обама ветував оборонний бюджет, який виділяє кошти на військову допомогу Україні

Барак Обама повернув у Конгрес законопроект, оскільки не згоден з тим, як у документі витрачаються кошти, призначені для витрат на бойові дії, щоб уникнути автоматичного скорочення бюджету на військові програми, передає Reuters.

"Я збираюся повернути закон в Конгрес і моє повідомлення їм дуже просте: "Давайте зробимо це правильно", - заявив Обама.

"Ми знаходимося в розпалі обговорення бюджету. Давайте мати бюджет, який належним чином фінансує як нашу національну, так і економічну безпеку", - зазначив президент США.

Читайте такожПорошенко назвав "дипломатичним проривом" надання США оборонного озброєння Україні

Наголошується, що Обама і демократи виступають за розширення бюджету в частині внутрішніх витрат замість все більшого фінансування Пентагону.

Однак республіканці, які контролюють Конгрес вважають, що безвідповідально грати в політику національної безпеки для того, щоб захистити програми витрат на тварин у той час, коли США стикаються з наростаючими загрозами по всьому світу.

"Розміщуючи внутрішню політику перед нашими військами Обама ставить під загрозу національну безпеку Америки", - заявив спікер палати представників, республіканець Джон Бонер.

За регламентом Конгресу, Палата представників розгляне вето перед Сенатом. Обійти вето планується на засіданні 5 листопада.

Зазначимо, що ветований Обамою документ передбачає виділення Україні на зброю 300 мільйонів доларів.

Читайте такожПосол розкрив деталі надання військової допомоги США Україні

Як повідомляв УНІАН раніше, документ не зобов'язує, але наділяє главу Пентагону Ештона Картера при координації дій з держсекретарем США Джоном Керрі правом використовувати $300 млн на надання Києву "належного сприяння в сфері безпеки і розвідки".

Мається на увазі передача Україні "розвідувальної інформації в режимі реального часу" або близькому до нього і так зване "смертоносне сприяння", тобто поставки протитанкової зброї, мінометів, систем, які обслуговуються в бою розрахунком/екіпажем, а також боєприпасів до них, гранатометів, стрілецької зброї.