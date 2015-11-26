Польща хоче розірвати угоду НАТО-Росія від 1997 року - голова МЗС

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Defense News.

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський наполягає, що угоду треба розірвати, тому що вона є причиною нерівності між старими і новими членами НАТО.

Документ 1997 року визначав, що НАТО не має наміру, планів і причин розміщувати ядерну зброю на територія нових членів альянсу.

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"Це була угода політичного характеру, юридично необов'язковий (для виконання), прийняте в інших міжнародних реаліях", - сказав Ващиковський.

"У НАТО не може бути два рівня безпеки, один з яких Західна Європа з військами США, військовими базами і оборонними спорудами, а другий – Польща, без цих елементів... Польща – сусід Росії, ось чому ми говоримо про це", - підкреслив голова МЗС Польщі.

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Раніше УНІАН повідомляв, що після розпаду СРСР Захід замість стримування Росії спрямував зусилля на розбудову дружби і партнерства з нею і країнами Східної Європи, але поточні події вимагають знову повернутися до політики стримування. Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

"Забезпечивши надійне стримування проти ревізіоністської Росії, ми матимемо кращу основу для подальших відносин з Москвою – повернути її до поваги до принципів міжнародного права і, свого часу, розпочати відновлення довіри і партнерства, які Росія зрадила", - додав заступник генсека НАТО.