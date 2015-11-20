В НАТО заявили, що політика стримування Росії знову актуальна

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу на Берлінській безпековій конференції-2015, текст виступу якого публікує "Європейська правда".

"Що ж до Європи, повірте, я знаю, що "стримування" - не надто популярне слово. Декому воно нагадує часи холодної війни. Кажуть, що було б добре у сучасному світі його не вживати, начебто стримування - це акт війни чи агресії. Та я абсолютно з цим не згоден. Бути сильними настільки, щоб інші побоювалися напасти на вас - не є агресією. Якщо НАТО має потужні збройні сили, то це не тому, що ми прагнемо війни, а навпаки - прагнемо її уникнути", - сказав Вершбоу.

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За його словами, концепція стримування не є застарілою, вона настільки ж актуальна сьогодні, як і завжди.

"А забезпечивши надійне стримування проти ревізіоністської Росії, ми матимемо кращу основу для подальших відносин з Москвою – повернути її до поваги до принципів міжнародного права і, свого часу, розпочати відновлення довіри і партнерства, які Росія зрадила", - додав заступник генсека НАТО.

Як повідомляв УНІАН, Петро Порошенко заявив, що Україні потрібно щонайменше шість-сім років, аби відповідати низці вимог для можливого вступу в НАТО.