У Росії посилено перевірятимуть продовольство з Туреччини

Про це УНІАН повідомили в Мінсільгоспі РФ із посиланням на керівника відомства Олександра Ткачова.

«Останнім часом до нас надходять звернення споживачів та галузевих спілок щодо безпеки сільгосппродукції та продовольства, що поставляються до Росії з Туреччини. Мінсільгосп Росії проаналізував ситуацію, і я поінформував уряд Російської Федерації про те, що, на жаль, у середньому 15% турецької сільгосппродукції не відповідає російським нормам», - сказав Ткачов.

Він заявив, що з початку 2015 року зареєстровано близько 40 випадків виявлення залишків заборонених і шкідливих речовин у турецькій продукції тваринного походження.

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«Наразі режим посиленого лабораторного контролю діє щодо 2 турецьких підприємств, на 6 підприємствах запроваджено режим тимчасових обмежень», - сказав міністр.

За його словами, у плодоовочевій продукції також виявлено суттєве перевищення максимально допустимих рівнів вмісту пестицидів, нітратів і нітритів.

«Враховуючи неодноразові порушення турецькими виробниками російських норм, уряд Російської Федерації доручив Россільгоспнагляду встановити посилений контроль над поставками сільгосппродукції та продовольства з Туреччини, а також організувати додаткові перевірки на кордоні та в місцях виробництва безпосередньо в Турецькій Республіці», - сказав Ткачов.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський винищувач, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим, як російський літак Су-24 було збито, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив, що в цьому випадку країна має право захищатися.

Водночас президент РФ Володимир Путін назвав інцидент «ударом у спину». В Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.