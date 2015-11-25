Олланд: світові держави повинні допомогти запобігти погіршення відносин між Росією та Туреччиною

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

«Ми всі повинні працювати, щоб переконатися, щоб настала деескалації ситуації», — зазначив він у Парижі на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель напередодні свого візиту до Москви.

За словами Олланда, Європейський Союз повинен був більшою мірою забезпечити підтримку Туреччини в розміщенні біженців, що рятуються від конфліктів в Сирії та в інших місцях.

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Як повідомляв УНІАН, президент Франції Франсуа Олланд після переговорів з президентом США Бараком Обамою заявив, що необхідно повністю закрити кордон між Туреччиною і Сирією, щоб не допустити проникнення екстремістів в Європу.