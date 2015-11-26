Ліванський пілот заявив, що чув попередження Туреччини російському Су-24

Він виконував рейс з аеропорту Бейрута, передає Ліга.Новости з посиланням на телеканал Al Arabiya.

Пілот на правах анонімності розповів, що турецькі ВПС неодноразово попереджали про наближення літаків до повітряного простору Туреччини і закликали негайно змінити курс. Але жодної відповіді від порушника не було.

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Варто зазначити, що фрагмент переговорів пілот зафіксував на телефон і надав телеканалу. При цьому наголосимо, що запис співпадає з раніше оприлюдненим турецькими ЗМІ.

"Я чув аналогічні попередження двічі або тричі на тиждень під час кожного польоту за останній місяць", - додав співрозмовник телеканалу.

Нагадаємо, раніше в ефірі турецького каналу Fox оприлюднили запис, на якому чітко чути попередження на адресу пілотів російського Су-24 про необхідність змінити курс.

"Ви наближаєтеся до турецького повітряного простору. Змініть курс негайно", - просив диспетчер англійською мовою.

Запис, оприлюднений турецькими ЗМІ 25 листопада