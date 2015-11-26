Ліванський пілот заявив, що чув попередження Туреччини російському Су-24
Попередження від турецьких військово-повітряних сил на адресу російського Су-24, що порушив повітряний простір країни, в ефірі почув пілот ліванської авіакомпанії Middle East Airlines (MEA).
Він виконував рейс з аеропорту Бейрута, передає Ліга.Новости з посиланням на телеканал Al Arabiya.
Пілот на правах анонімності розповів, що турецькі ВПС неодноразово попереджали про наближення літаків до повітряного простору Туреччини і закликали негайно змінити курс. Але жодної відповіді від порушника не було.
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Варто зазначити, що фрагмент переговорів пілот зафіксував на телефон і надав телеканалу. При цьому наголосимо, що запис співпадає з раніше оприлюдненим турецькими ЗМІ.
"Я чув аналогічні попередження двічі або тричі на тиждень під час кожного польоту за останній місяць", - додав співрозмовник телеканалу.
Нагадаємо, раніше в ефірі турецького каналу Fox оприлюднили запис, на якому чітко чути попередження на адресу пілотів російського Су-24 про необхідність змінити курс.
"Ви наближаєтеся до турецького повітряного простору. Змініть курс негайно", - просив диспетчер англійською мовою.
Запис, оприлюднений турецькими ЗМІ 25 листопада