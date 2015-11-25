ЗМІ оприлюднили запис попередження Су-24 від турецького диспетчера перед збиттям

Відповідний відеозапис з'явився на YouTube.

Так, у ньому чути голос турецького диспетчера, який кілька разів просить пілотів Су-24 залишити заборонену територію.

"Ви наближаєтеся до турецького повітряного простору. Змініть курс негайно", - наголосив диспетчер англійською мовою.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник, що порушив повітряний простір країни.

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Також турецькі військові опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

При цьому вчора в російському Міноборони розповіли свою версію інциденту з Су-24, який був збитий в Туреччині і продемонстрували карту з нібито маршрутом польоту літака.

Так, в РФ стверджують, що турецький літак нібито "не намагався зв'язатися або встановити візуальний контакт" з російським екіпажем.