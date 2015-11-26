У Фінляндії з початку року прибуло понад 30 тис. шукачів притулку

Про це повідомляє фінське видання Yle. Точна кількість тих, хто прибув до Фінляндії в пошуках притулку, становить 30 109. Так, 26 листопада було зареєстровано 125 прохачів притулку.

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Міністерство внутрішніх справ Фінляндії в жовтні прогнозувало, що загальна кількість мігрантів до кінця року складе 30-35 тис. Згідно з більш ранніми прогнозами, очікувався приїзд близько 50 тис. шукачів притулку.

Глава МВС Фінляндії Петтері Орпо раніше в листопаді заявив, що Фінляндія надасть статус біженця лише кожному третьому заявнику. Решта, за його словами, приїхали до Фінляндії в пошуках кращого життя.

Приблизно в цей же час в міністерстві попередили, що міграційний потік досяг таких розмірів, що влада незабаром не зможе гарантувати житло для всіх прибулих.