Словенія впустила в країну близько 5 тисяч мігрантів
Більшість мігрантів із Сирії, які прожили кілька днів у таборах на словенському кордоні, допущені в країну. Через кордон перейшли близько 5 тис. осіб.
Вчора мігранти провели день у полях на холоді в Хорватії поблизу словенського кордону, поки влада країн колишньої Югославії обговорювала, хто скільки мігрантів готовий прийняти, повідомляє Бі-бі-сі.
Читайте такожХорватія відкрила свій кордон для декількох тисяч мігрантів
Правозахисники попереджають, що прибулі мігранти перебувають у важких умовах.
В Любляні і раніше говорили, що можуть впоратися тільки з обмеженою кількістю прибулих.
У неділю Словенія офіційно обмежила число мігрантів, яким буде дозволено в'їзд в країну. Запроваджено щоденний ліміт у розмірі 2,5 тис. осіб.
У Хорватії ліміт встановлений на рівні 5 тис. осіб. Австрія впускає в країну лише за 1500 чоловік в день.
Угорщина заявила про закриття своїх кордонів через те, що лідери Європейського союзу не змогли погодити заходи зі скорочення напливу мігрантів. У вересні Угорщина також закривала свій кордон із Сербією.