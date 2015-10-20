Словенія впустила в країну близько 5 тисяч мігрантів

Вчора мігранти провели день у полях на холоді в Хорватії поблизу словенського кордону, поки влада країн колишньої Югославії обговорювала, хто скільки мігрантів готовий прийняти, повідомляє Бі-бі-сі.

Читайте такожХорватія відкрила свій кордон для декількох тисяч мігрантів

Правозахисники попереджають, що прибулі мігранти перебувають у важких умовах.

В Любляні і раніше говорили, що можуть впоратися тільки з обмеженою кількістю прибулих.

У неділю Словенія офіційно обмежила число мігрантів, яким буде дозволено в'їзд в країну. Запроваджено щоденний ліміт у розмірі 2,5 тис. осіб.

У Хорватії ліміт встановлений на рівні 5 тис. осіб. Австрія впускає в країну лише за 1500 чоловік в день.

Угорщина заявила про закриття своїх кордонів через те, що лідери Європейського союзу не змогли погодити заходи зі скорочення напливу мігрантів. У вересні Угорщина також закривала свій кордон із Сербією.