Туреччина відновлює переговори про вступ в Євросоюз

Про поновлення обговорення економічної політики Туреччини з 28 країнами-членами ЄС оголосив новий турецький міністр у справах Європи Волкан Бозкир, передає Бі-бі-сі.

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Туреччина вперше подала заявку на членство в 1987 році, коли ще існував попередник Євросоюзу - Європейське економічне співтовариство.

Країна виконала всі умови для початку переговорів ще в 2005 році, але процес різко забуксував через низку обставин, серед яких - побоювання за свободу слова і демократію, особливо з приходом до влади прем'єра-ісламіста Реджепа Тайіпа Ердогана, а також ставлення до релігійних меншин, судові реформи і непрості відносини з Кіпром, що входить в ЄС.

Весь цей час Анкару в її прагненні отримати своє місце в Брюсселі обходили інші країни.

Проте Євросоюз готовий заохотити Туреччину, щоб зупинити потік мігрантів в Європу.