У Німеччині заявили про готовність сприяти вступу Туреччини до ЄС
Німеччина готова сприяти процесу вступу Туреччини до Євросоюзу.
Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель у ході свого візиту до Туреччини, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.
"Як ми можемо зробити процес приєднання більш динамічним? Німеччина готова в цьому році відкрити 17 розділ (у переговорах про приєднання) і зробити підготовку до відкриття 23 і 24 голів", - сказала Меркель.
За її словами, деталі цього процесу будуть обговорюватися.
Читайте такожТуреччина відмовилася залишати у себе мігрантів із Сирії в обмін на гроші ЄС
Раніше повідомлялося, що Євросоюз може запропонувати Туреччині 3 млрд євро, спростити візовий режим і дати новий старт переговорам про членство в обмін на допомогу в боротьбі з потоком мігрантів, які прямують до Європи.
Крім того, на саміті ЄС лідери Євросоюзу і Туреччини домовилися про спільний план дій у вирішенні міграційної кризи.