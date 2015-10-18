У Німеччині заявили про готовність сприяти вступу Туреччини до ЄС

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель у ході свого візиту до Туреччини, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

"Як ми можемо зробити процес приєднання більш динамічним? Німеччина готова в цьому році відкрити 17 розділ (у переговорах про приєднання) і зробити підготовку до відкриття 23 і 24 голів", - сказала Меркель.

За її словами, деталі цього процесу будуть обговорюватися.

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Раніше повідомлялося, що Євросоюз може запропонувати Туреччині 3 млрд євро, спростити візовий режим і дати новий старт переговорам про членство в обмін на допомогу в боротьбі з потоком мігрантів, які прямують до Європи.

Крім того, на саміті ЄС лідери Євросоюзу і Туреччини домовилися про спільний план дій у вирішенні міграційної кризи.