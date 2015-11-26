Росія розгорнула в Сирії З-400 (відео)

У Сирії на базі "Хмеймім" заступила на бойове чергування зенітно-ракетна система С-400, яку оперативно перекинули з РФ. Про це повідомив офіційний представник військового відомства, генерал-майор Ігор Конашенков, передає прес-служба Міноборони РФ.

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"Згідно з рішенням верховного головнокомандувача Збройними силами Росії сьогодні на російську авіабазу "Хмеймім" в Сирії був оперативно доставлений, розгорнутий і вже заступив на бойове чергування з прикриття району зенітний ракетний комплекс С-400", — сказав Конашенков.

У російському відомстві заявляють, що разом з С-300Ф ракетного крейсера "Москва", С-400 повинна забезпечити безпеку бази, знищуючи будь-які небезпечні повітряні цілі. За наявною інформацією, розгорнуту в Сирії система перекинуто зі складу одного з підмосковних полків.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 25 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія перекине на авіабазу Хмеймім в Сирії ЗРК С-400.

Надсучасні ракетні системи С-400 (за класифікацією НАТО-SA-21 "Growler") мають максимальну дальність ураження 400 км і здатні збивати літак на висоті до 27 км – що більш ніж удвічі перевищує крейсерську висоту пасажирського авіалайнера.

Дальність ураження зенітно-ракетної системи покриває площу, яка охоплює більшу частину Сирії, Південну Туреччину, Кіпр, східне Середземномор'я, а також частину Ізраїлю.