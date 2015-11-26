Росія має намір перекинути до Сирії нові бойові літаки після знищення Су-24 - ЗМІ

Про це розповіло джерело в Генштабі, передає "КоммерсантЪ".

Зазначається, що основу російської авіагрупи в Хмеймімі складають штурмовики Су-25СМ (12 машин), фронтові бомбардувальники Су-24М і Су-34 (12 машин), винищувачі Су-27СМ і Су-30СМ (по чотири машини). Також у розпорядженні військових 12 ударних вертольотів Мі-24 і три багатоцільових Мі-8.

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За словами джерела в органах оперативного військового управління, до збиття Су-24 авіація літала без будь-якого прикриття.

Тепер кожен з 24 фронтових бомбардувальників буде літати в супроводі винищувача. У зв'язку з цим Генштаб РФ розглядає можливість збільшення винищувальної авіації на Хмеймімі ще на 10-12 машин, щоб кожен із Су-24М і Су-34 працював по цілях у парі зі Су-27СМ або Су-30СМ.

Як повідомляв УНІАН, Росія перекине на авіабазу Хмеймім на сирійському узбережжі в провінції Латакія новітні ЗРК С-400.