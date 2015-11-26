МЗС Росії рекомендував росіянам покинути Туреччину

Також МЗС підтвердив свою попередню рекомендацію російським громадянам утриматися від відвідин Туреччини, передає Бі-бі-сі. Підставою для таких рекомендацій МЗС називає "зберігаються на території Туреччини терористичні загрози".

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У вівторок міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що "на турецькій території накопичується критична маса терористичних проявів", яких там, за його оцінкою, не менше, ніж в Єгипті.

В зв'язку з цим Сергій Лавров заявив, що МЗС РФ рекомендував росіянам не їхати "на даному етапі в Туреччину з туристичними або якими-небудь іншими цілями".

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада літак Су-24, що порушив на турецько-сирійському кордоні турецький повітряний простір, незважаючи на 10 попереджень, зроблених протягом 5 хвилин, був збитий в рамках правил ведення бойових дій двома турецькими винищувачами F-16, що патрулюють район.

Росія заявила, що літак, що впав у сирійському районі Байирбуджак, розташованому навпроти району Яйладаги турецької провінції Хатай, належить їй, а НАТО підтвердило дані, надані Туреччиною з приводу літака, який порушив її повітряний простір.