У громадян Туреччини почали виникати проблеми при в'їзді в Росію

За даними посольства, вже близько 30 турецьких громадян були відправлені назад в Туреччину. При цьому офіційних повідомлень від російської сторони про зміну порядку в'їзду на територію Росії не надходило, повідомив представник прес-відділу турецького посольства РБК. Чи йде мова про анулювання віз, або якусь іншу процедуру, співрозмовник не уточнив.

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Турецькі громадяни також повідомляють про більш ретельний огляд, додало турецьке дипломатичне джерело видання.

Як повідомляє видання, про те, що у турецьких громадян почалися проблеми при в'їзді в Росію, сьогодні розповів власник великої російської взуттєвої мережі, що розміщає замовлення на турецьких фабриках. За його словами, його партнери відмовилися від зустрічі в Москві і запропонували зустрітися в Європі, оскільки остерігаються проблем при в'їзді.

Щодо роботи з Туреччиною по всіх відомствах і службах є неофіційне розпорядження про так званий "італійський страйк", розповіло РБК джерело в уряді: мова йде про максимально чіткі перевірки та вимоги дотримання абсолютно всіх правил і всіх документів.

Нагадаємо, в даний час громадяни Туреччини мають право в'їхати до Росії без візи терміном на 30 днів. Для більш тривалого перебування, а також навчання або роботи вимагається отримання російської візи. Зараз на території РФ знаходиться більше 86 тис. громадян Туреччини, повідомив глава Федеральної міграційної служби Костянтин Ромодановський.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада літак Су-24, що порушив на турецько-сирійському кордонітурецький повітряний простір, незважаючи на 10 попереджень, зроблених протягом 5 хвилин, був збитий в рамках правил ведення бойових дій двома турецькими винищувачами F-16, що патрулюють район.

Росія заявила, що літак, що впав у сирійському районі Байирбуджак, розташованому навпроти району Яйладаги турецької провінції Хатай, належить їй, а НАТО підтвердило дані, надані Туреччиною з приводу літака, який порушив її повітряний простір.