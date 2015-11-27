Путін вирішив посилити заходи секретності у своїй резиденції
12:21, 27 листопада 2015Світ
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У резиденції глави держави в Ново-Огарьово посилені заходи щодо запобігання витокам інформації.
REUTERS
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
"Заходи вживаються для забезпечення режиму секретності, для запобігання небажаним витокам інформації", - сказав він.
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"У цьому плані заходи дійсно посилені", - додав Пєсков.
Нагадаємо, раніше Путін доручив розробити "систему сучасних поглядів" на загрози і поповнити запаси протигазів.
«Дано доручення сформувати систему сучасних поглядів на ті виклики і загрози, які нині існують», - розповів секретар Радбезу РФ Микола Патрушев.
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