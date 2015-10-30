Путін доручив розробити "систему сучасних поглядів" на загрози і поповнити запаси протигазів
15:30, 30 жовтня 2015Світ
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Президент Володимир Путін доручив сформувати систему поглядів на загрози у сфері безпеки.
REUTERS
Про це повідомляє ТАСС.
«Дано доручення сформувати систему сучасних поглядів на ті виклики і загрози, які нині існують», - розповів секретар Радбезу РФ Микола Патрушев за підсумками засідання органу.
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Путін також доручив поповнити запаси протигазів і вжити заходів для захисту росіян від хімічних і радіаційних загроз.
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