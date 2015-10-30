Путін доручив розробити "систему сучасних поглядів" на загрози і поповнити запаси протигазів

Про це повідомляє ТАСС.

«Дано доручення сформувати систему сучасних поглядів на ті виклики і загрози, які нині існують», - розповів секретар Радбезу РФ Микола Патрушев за підсумками засідання органу.

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Путін також доручив поповнити запаси протигазів і вжити заходів для захисту росіян від хімічних і радіаційних загроз.