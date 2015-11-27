Туристи визначили десятку міст світу з кращими готелями

Рейтинг склав портал trivago, що спеціалізується на онлайн-пошуку готелів та порівнянні цін на них, передає Lenta.ru. Рейтинг складено на основі понад 140 млн відгуків на більш ніж 250 порталах для бронювання. У десятку також увійшли Краків (Польща), Дубровник (Хорватія), Белград (Сербія), Будапешт (Угорщина). За ними йдуть Варшава (Польща), Порто і Лісабон (Португалія), Вільнюс (Литва) та Бухарест (Румунія).

Читайте такожТуристи визнали наявність безкоштовного Wi-Fi головним критерієм при виборі готелю

У trivago відзначили, що розмір і популярність міста не обов'язково виявлялися перевагами готелів. Так, у невеликих містах готелі зазвичай мають більш персоналізований підхід до відвідувачів та отримують, як правило, високі оцінки користувачів.

При цьому автори рейтингу пояснюють, що сильно відрізняється і кількість залишених відгуків. Так, про Лондон, Париж, Рим та Барселону було залишено більше мільйона відгуків. Про Загреб, Більбао і Софію - менше 100 тис.