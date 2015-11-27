Ердоган назвав неприйнятними коментарі Путіна щодо турецько-російських відносин

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє радіо "Свобода". Він повторив, що збиття російського військового літака Су-24 на сирійсько-турецькому кордоні 24 листопада не було навмисним, а турецькі військові автоматично відповіли на "порушення правил" після того, як літак увійшов у повітряний простір Туреччини і відмовився виконати повторювані попереджувальні вимоги.

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Нагадаємо, Володимир Путін 26 листопада звинуватив Туреччину у "свідомому" підштовхуванні двосторонні відносин до безвиході.

Реджеп Тайїп Ердоган також відкинув звинувачення Володимира Путіна, що Туреччина допомагає фінансувати угруповання "Ісламська держава", купуючи у нього нафту.

Як повідомляв УНІАН, російський бомбардувальник Су-24 був збитий турецькими військовими 24 листопада в районі турецько-сирійського кордону. Туреччина стверджує, що літак незаконно порушив її повітряний простір, Росія наполягає, що він перебував у небі над Сирією.