Експерти пояснили, чому російський Су-24 не зміг врятуватися від винищувача F-16

Ракета класу "повітря-повітря" імовірно влучила в сопло турбіни Су-24, передають "Известия".

Зазначається, що відразу після цього літак почав падати.

Як повідомляють ЗМІ, літак впав на наметовий табір туркоманів, або сирійських турків. Що стосується пілотів, то їм вдалося катапультуватися, проте, за повідомленнями CNN Turk, один з них узятий у заручники туркоманами.

За словами військового експерта Михайла Ходаренка, у Су-24 не було абсолютно ніяких шансів проти F-16.

"Американський F-16 - це винищувач, який у першу чергу призначений для повітряного бою. Він, звичайно, може виконувати і завдання ударів по наземних об'єктах, але його головна функція - це маневрений повітряний бій. А Су-24 - це фронтовий бомбардувальник, це важка машина, яка для повітряного бою не призначена, а потрібна тільки для завдання ракетно-бомбових ударів по наземних об'єктах", - зазначив він.

При цьому експерт наголосив, що підвісити ракети класу "повітря-повітря" можна і на Су-24, але в цілому він не призначений для збройного протистояння у повітрі з винищувачем типу F-15 і F-16.

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Варто звернути увагу, що F-16 - багатоцільовий: він може і вести повітряні бої, і вражати об'єкти на землі, але в зв'язку з меншою злітною вагою і більшою маневреністю він перевершує Су-24 за всіма показниками.

Крім того, в Су-24 немає можливості заднього огляду, що, можливо, і завадило пілотам ухилитися від удару.

"У Су-24 в кабіні немає дзеркала заднього виду. Льотчики іноді навіть примотують на руки дзеркальця, щоб хоч приблизно розуміти, що відбувається позаду, - зазначає Ходаренок. - Що стосується катапультування, то в Су-24 воно не автоматичне. Між ногами у пілота є два важелі, які треба підняти, щоб катапультуватися".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні турецький літак F-16 збив російський Су-24, що порушив повітряний простір країни.

Турецькі військові заявили, що 10 разів попереджали екіпаж російського винищувача про порушення кордону перед тим, як збити літак.