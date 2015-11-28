Китай назвав "нещасним випадком" збиття російського Су-24 турецькими ВПС

Боротьба з тероризмом є спільним завданням міжнародного співтовариства, а усі залучені сторони повинні посилити контакти, щоб уникнути подальшої ескалації ситуації.

Про це в п'ятницю на черговій прес-конференції заявив офіційний представник МЗС КНР Хун Лей, передає 5 канал з посиланням на агенцію "Сіньхуа".

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Китайського дипломата попросили озвучити офіційну позицію щодо нинішньої конфліктної ситуації між РФ і Туреччиною. Нагадаємо, Путін вимагає від Туреччини вибачень і компенсації за збитий Су-24, але Ердоган вважає, що необхідності приносити вибачення російській стороні немає.

Хун Лей назвав інцидент з російським військовим літаком "нещасним випадком" і висловив співчуття у зв'язку зі смертю російського льотчика. "Ми вважаємо, що боротьба з тероризмом зараз є загальним і актуальним завданням для міжнародного співтовариства. Необхідно вжити ефективних заходів, щоб уникнути повтору подібних інцидентів", - зазначив представник зовнішньополітичного відомства Китаю.