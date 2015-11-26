Туреччина відмовилася перепрошувати Росію за атаку на Су-24

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, передає CNN.

"Я думаю, що якщо комусь потрібно просити вибачення, то не нам. Ті, хто порушив наш повітряний простір, повинні перепросити", - наголосив він.

Так вважає й міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає DailySabah.

"Нам не потрібно перепрошувати у ситуації, коли ми маємо рацію" - зазначив він.

Раніше сьогодні президент РФ Володимир Путін зажадав вибачень і відшкодування збитку від вищого керівництва Туреччини за збитий російський Су-24. При цьому у нього створюється враження, що турецьке керівництво свідомо заганяє російсько-турецькі відносини у глухий кут.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада літак Су-24, який порушив на турецько-сирійському кордоні турецький повітряний простір, незважаючи на 10 попереджень, зроблених протягом 5 хвилин, був збитий в рамках правил ведення бойових дій двома турецькими винищувачами F-16, що патрулюють район.

Росія заявила, що літак, який впав у сирійському районі Байирбуджак, розташованому навпроти району Яйладаги турецької провінції Хатай, належить їй, а НАТО підтвердило дані, надані Туреччиною щодо літака, який порушив її повітряний простір.