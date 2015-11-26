Туреччина відмовилася перепрошувати Росію за атаку на Су-24
Анкара не буде просити вибачення у Москви за знищення російського бомбардувальника Су-24, який порушив повітряний простір Туреччини.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, передає CNN.
"Я думаю, що якщо комусь потрібно просити вибачення, то не нам. Ті, хто порушив наш повітряний простір, повинні перепросити", - наголосив він.
Так вважає й міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає DailySabah.
"Нам не потрібно перепрошувати у ситуації, коли ми маємо рацію" - зазначив він.
Раніше сьогодні президент РФ Володимир Путін зажадав вибачень і відшкодування збитку від вищого керівництва Туреччини за збитий російський Су-24. При цьому у нього створюється враження, що турецьке керівництво свідомо заганяє російсько-турецькі відносини у глухий кут.
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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада літак Су-24, який порушив на турецько-сирійському кордоні турецький повітряний простір, незважаючи на 10 попереджень, зроблених протягом 5 хвилин, був збитий в рамках правил ведення бойових дій двома турецькими винищувачами F-16, що патрулюють район.
Росія заявила, що літак, який впав у сирійському районі Байирбуджак, розташованому навпроти району Яйладаги турецької провінції Хатай, належить їй, а НАТО підтвердило дані, надані Туреччиною щодо літака, який порушив її повітряний простір.