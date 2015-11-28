РФ ввела санкції проти Туреччини

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про застосування спеціальних економічних заходів щодо Туреччини.

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Його текст оприлюднила прес-служба Кремля.

У документі зазначається, що цим указом президент ввів заборону або обмеження для організацій, що знаходяться під юрисдикцією Туреччини, на виконання низки робіт у Росії.

Крім того, тепер роботодавцям в РФ забороняється залучати з 1 січня 2016 року до трудової діяльності працівників з числа громадян Туреччини.

Також введено заборону або обмеження зовнішньоекономічних операцій, що передбачають ввезення на територію Російської Федерації окремих видів товарів, країною походження яких є Турецька Республіка, за переліком, який визначається Урядом Російської Федерації (крім товарів, що ввозяться для особистого користування в обсязі, дозволеному правом Євразійського економічного союзу).

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Крім того, президент РФ підписав указ, яким припинив з 1 січня 2016 року дію угоди з Туреччиною про безвізовий режим.

У зв'язку з цим туроператорам слід утримуватися від реалізації росіянам туристичного продукту, що передбачає відвідування території Туреччини.

Також Путін доручив уряду РФ ввести заборону на чартерні повітряні перевезення між Росією і Туреччиною.

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Як повідомляв УНІАН, російський бомбардувальник Су-24 був збитий турецькими військовими 24 листопада в районі турецько-сирійського кордону. Туреччина стверджує, що літак незаконно порушив її повітряний простір, Росія наполягає, що він перебував у небі над Сирією.