У Росії не вірять, що Туреччина перекриє протоки і заговорили про "апокаліптичний сценарій"

Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що передбачити дії керівництва Туреччини щодо РФ після інциденту з Су-24 складно, але можливість того, що турецька влада перекриє морські протоки він вважає "абсолютно апокаліптичним сценарієм".

"Безумовно, з нашої точки зору, ступінь передбачуваності дій турецького керівництва зараз визначається непросто", - цитує Пєскова Російська служба ВВС. - І давайте навіть не будемо обговорювати такі сценарії".

При цьому представник президента РФ вважає попередження президента Реджепа Ердогана про те, що Туреччина буде вважати атаку проти свого літака в сирійському небі актом агресії "театром абсурду".

"Це ж взагалі жахливий нюанс. Тобто, президент Туреччини зробив заяву, в якій сказав, що турецький літак був збитий над територією Сирії, то це буде вважатися актом агресії", - стверджує Пєсков.

Нагадаємо, Володимир Путін 26 листопада звинуватив Туреччину в "свідомому" підштовхуванні двосторонніх відносин до безвиході.

Реджеп Тайіп Ердоган також відкинув звинувачення Володимира Путіна, що Туреччина допомагає фінансувати угруповання "Ісламська держава", купуючи у неї нафту.

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Як повідомляв УНІАН, російський бомбардувальник Су-24 був збитий турецькими військовими 24 листопада в районі турецько-сирійського кордону. Туреччина стверджує, що літак незаконно порушив її повітряний простір, Росія наполягає, що він перебував у небі над Сирією.