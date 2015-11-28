У Росії не вірять, що Туреччина перекриє протоки і заговорили про "апокаліптичний сценарій"
Пєсков назвав "абсолютно апокаліптичним сценарієм" можливість перекриття Туреччиною морських проток для судноплавства.
Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що передбачити дії керівництва Туреччини щодо РФ після інциденту з Су-24 складно, але можливість того, що турецька влада перекриє морські протоки він вважає "абсолютно апокаліптичним сценарієм".
"Безумовно, з нашої точки зору, ступінь передбачуваності дій турецького керівництва зараз визначається непросто", - цитує Пєскова Російська служба ВВС. - І давайте навіть не будемо обговорювати такі сценарії".
При цьому представник президента РФ вважає попередження президента Реджепа Ердогана про те, що Туреччина буде вважати атаку проти свого літака в сирійському небі актом агресії "театром абсурду".
"Це ж взагалі жахливий нюанс. Тобто, президент Туреччини зробив заяву, в якій сказав, що турецький літак був збитий над територією Сирії, то це буде вважатися актом агресії", - стверджує Пєсков.
Нагадаємо, Володимир Путін 26 листопада звинуватив Туреччину в "свідомому" підштовхуванні двосторонніх відносин до безвиході.
Реджеп Тайіп Ердоган також відкинув звинувачення Володимира Путіна, що Туреччина допомагає фінансувати угруповання "Ісламська держава", купуючи у неї нафту.
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Як повідомляв УНІАН, російський бомбардувальник Су-24 був збитий турецькими військовими 24 листопада в районі турецько-сирійського кордону. Туреччина стверджує, що літак незаконно порушив її повітряний простір, Росія наполягає, що він перебував у небі над Сирією.