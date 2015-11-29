Мігранти влаштували на кордоні Македонії бійку з поліцією

Як передає BBC, коли македонські солдати почали встановлювати дротяний паркан, близько 250 мігрантів з числа тих, що скупчилися в Греції і прагнуть проїхати в інші європейські країни, почали закидати їх камінням. У відповідь поліція застосувала шумові гранати.

Македонська влада каже, що не закриває кордон наглухо. Паркан встановлюється, щоб змусити мігрантів перетинати кордон у пунктах пропуску.

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Однак там дозвіл на в'їзд отримують тільки громадяни Сирії, Іраку та Афганістану. У той же час відзначається, що в суботньому протистоянні брали участь в основному вихідці з Марокко, Ірану, Пакистану та Алжиру.

Раніше вони вже намагалися різати дротяні загородження ножицями, а до того в знак протесту кілька людей зашили собі роти.

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В суботу один марокканець потрапив у лікарню після того, як намагався перетнути грецько-македонський кордон на даху поїзда і отримав удар струмом.

За даними міжнародних організацій, з 1 січня в Грецію, яка є головною перевалочною базою для мігрантів на шляху до Центральної та Західної Європи, прибули понад 720 тисяч осіб, з яких 388 тисяч сирійців, тоді як за весь 2014 рік - лише 34,4 тисячі. Близько 105 тисяч людей перетнули в жовтні грецько-македонський кордон.

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