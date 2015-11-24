Біженці на кордоні з Македонією в знак протесту зашили собі роти (фото)

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на BBC News. На грудях і на лобі у них був напис «Справедлива свобода».

У загальній складності сотні мігрантів африканських держав, які застрягли на кордоні, брали участь у протестах після того, як Македонія дозволила в'їзд в країну тільки тим, які можуть довести, що вони рятуються від війни в Сирії, Іраку та Афганістані. Біженці з Пакистану, Ірану та Бангладеш в їх число не входять і вважаються економічними мігрантами.

Читайте такожМеркель закликає розширити можливості для легальної міграції в ЄС

Як передає Sky News, один з біженців, 34-річний іранський інженер-електрик Хамід, відповідаючи на запитання журналіста, де б він хотів жити, сказав: «У будь-якій вільній країні. Додому я повернутися не можу, там я буду повішений».

Читайте такожУ французькому Кале підпалили табір біженців (відео)

Як повідомляв УНІАН, понад 700 біженців з африканських та азіатських країн протягом кількох днів утримуються на грецько-македонської кордоні. Так, на територію країни пропускаються тільки прохачі притулку з Сирії, Іраку та Афганістану. Іншим влади Македонії присвоїли статус "економічні біженці" та відмовили у в'їзді. Серед мігрантів, які застрягли на кордоні - представники Пакистану, Судану, Конго, Марокко і Бангладеш.

Читайте такожУ жовтні в Європу по морю прибули стільки ж біженців, як за весь 2014 рік - ООН