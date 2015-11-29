У Росії розбився вертоліт, загинули 4 особи
15:42, 29 листопада 2015Світ
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Сьогодні, 29 листопада, в 7 км від селища Кедровий Ханти-Мансійського району РФ зазнав аварії вертоліт AS-350.
В даний час на місці події працює слідчо-оперативна група / Вікіпедія
За попередньою інформацією, загинули 4 особи, повідомляє прес-служба УМВС Росії по ХМАО.
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Згідно з повідомленням, уламки повітряного судна були знайдені дільничним уповноваженим поліції МО МВС Росії "Ханти-Мансійський".
Відзначається, що в даний час на місці події працює слідчо-оперативна група.
Як повідомляв УНІАН, 26 листопада в Туруханському районі Красноярського краю РФ здійснив жорстку посадку вертоліт Мі-8 авіакомпанії "Турухан".
Раніше повідомлялося, що на борту знаходилися 22 пасажири і три члени екіпажу.
Відомо, що 15 людей загинули, 10 знаходяться в реанімації.
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