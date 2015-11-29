У Росії розбився вертоліт, загинули 4 особи

За попередньою інформацією, загинули 4 особи, повідомляє прес-служба УМВС Росії по ХМАО.

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Згідно з повідомленням, уламки повітряного судна були знайдені дільничним уповноваженим поліції МО МВС Росії "Ханти-Мансійський".

Відзначається, що в даний час на місці події працює слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада в Туруханському районі Красноярського краю РФ здійснив жорстку посадку вертоліт Мі-8 авіакомпанії "Турухан".

Раніше повідомлялося, що на борту знаходилися 22 пасажири і три члени екіпажу.

Відомо, що 15 людей загинули, 10 знаходяться в реанімації.