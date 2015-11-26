У Росії розбився Мі-8, на борту якого перебували 25 осіб

Про це розповіло джерело в правоохоронних органах, повідомляє ТАСС.

"На борту вертольота знаходилися 22 пасажири і три члени екіпажу. За попередніми даними, загинули 8 чоловік, інші постраждали", - сказало джерело.

"Сьогодні один з вертольотів, що пролітав в Туруханському районі, помітив з повітря лежачий на боку на землі вертоліт Мі-8. Через брак палива він не зміг приземлитися на місці", - сказало джерело. Але екіпаж вертольота передав координати в екстрені служби.

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"На місце передбачуваної аварії вилетіли два вертольоти", - повідомили в правоохоронних органах. За попередніми даними, Мі-8 належить місцевій російській авіакомпанії.

Раніше в ГУ МНС РФ по регіону повідомили, що борт перестав виходити на зв'язок. "В даний час готується до вильоту пошуковий загін", - сказав співрозмовник агентства.