У Росії вертоліт впав у центрі міста, є загиблі

СКР РФ порушив кримінальну справу за фактом жорсткої посадки вертольота Мі-2 у місті Єлізове на Камчатці, під час якої загинула одна людина і ще двоє постраждали.

Про це кореспонденту ТАСС повідомила старший помічник керівника Далекосхідного слідчого управління на транспорті СК РФ Оксана Полшакова.

За уточненими даними, загинув 60-річний пасажир вертольота. Повідомляється, що він був не туристом, а доглядачем туристичної бази, куди його мав доставити вертоліт.

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"Кримінальну справу порушено за ст. 263 КК РФ - порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту", - повідомила Оксана Полшакова. На місці події працює слідча група камчатського слідчого управління на транспорті СКР.

Очевидці повідомили кореспонденту ТАСС, що вертоліт на кілька секунд завис над майданчиком. Після цього він впав з висоти декількох метрів на майданчику біля фізкультурного комплексу "Райдужний" майже в центрі міста Єлізове. Аварія сталася орієнтовно в 09:40 місцевого часу. Вертоліт здійснював туристичний виліт з бази "Закрут" на річку Жупанова, де знаходиться туристична база.