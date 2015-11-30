Польща виступила проти нових квот на біженців
Прем'єр Польщі підкреслила, що Варшава не погодиться на новий план розподілу мігрантів.
Прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло заявила, що Варшава не погодиться на прийняття нових квот на біженців.
Про це повідомляє Радіо Польща.
Шидло позитивно оцінила прийнятий на саміті ЄС-Туреччина план з питання врегулювання міграційного кризи і сказала, що Польща активно брала участь у його розробці.
"Ми прийняли рішення про те, що міграційний криза необхідно пробувати вирішувати, перш за все, за межами Європейського Союзу: одночасно через посилення контролю зовнішніх кордонів ЄС, і надання гуманітарної допомоги", - сказала Шидло.
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Однак вона підкреслила, що Польща не прийме новий план розподілу мігрантів.
"У своєму виступі я також підкреслила, що ми не згодні на прийняття нових квот. І така позиція звучала в більшості виступів", - зазначила прем'єр Польщі.
Нагадаємо, Європейський союз і Туреччина в неділю 29 листопада ухвалили план дій, метою якого є стримування хвилі мігрантів в ЄС.