Польща виступила проти нових квот на біженців

Прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло заявила, що Варшава не погодиться на прийняття нових квот на біженців.

Про це повідомляє Радіо Польща.

Шидло позитивно оцінила прийнятий на саміті ЄС-Туреччина план з питання врегулювання міграційного кризи і сказала, що Польща активно брала участь у його розробці.

"Ми прийняли рішення про те, що міграційний криза необхідно пробувати вирішувати, перш за все, за межами Європейського Союзу: одночасно через посилення контролю зовнішніх кордонів ЄС, і надання гуманітарної допомоги", - сказала Шидло.

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Однак вона підкреслила, що Польща не прийме новий план розподілу мігрантів.

"У своєму виступі я також підкреслила, що ми не згодні на прийняття нових квот. І така позиція звучала в більшості виступів", - зазначила прем'єр Польщі.

Нагадаємо, Європейський союз і Туреччина в неділю 29 листопада ухвалили план дій, метою якого є стримування хвилі мігрантів в ЄС.