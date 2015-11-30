Путін надасть статус російським військовим, що воюють в Сирії

Про це йдеться в переліку доручень російського президента, опублікованому на сайті Кремля, передають РИА Новости. "Уряду РФ ... розглянути питання про можливість внесення в законодавство Російської Федерації змін, що передбачають надання статусу ветерана бойових дій громадянам Російської Федерації, спрямованим на територію Сирійської Арабської Республіки у зв'язку з веденням бойових дій", - йдеться документі.

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Таке завдання Володимир Путін дав за підсумками засідання ради при президенті з розвитку громадянського суспільства і прав людини.

Як відомо, Росія не визнавала присутність своїх військових на Донбасі. Після втручання Росії в ситуацію в Сирії, російських військових з Донбасу стали переводити на Близький Схід.