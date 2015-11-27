Російські сухопутні війська беруть участь у боях на території Сирії - розвідка

Про це повідомили у прес-службі Головного управління розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, 25-26 листопада літаки повітряно-космічних сил РФ завдали 35 ракетно-бомбових ударів по позиціях сирійської опозиції у провінції Алеппо за 10 кілометрів від кордону з Туреччиною.

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"У період 24-26 листопада безпосередню участь у бойових діях на боці режиму Асада брали сухопутні підрозділи міжвидового угруповання ЗС РФ у Сирії", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що російська піхота за підтримки танків Т-90 і літаків Су-25М вперше штурмувала позиції противників Асада в Сирії. В результаті п'ятигодинного бою сухопутні війська з РФ зайняли стратегічну висоту, розташовану між провінціями Ідліб і Латакія.