Російські сухопутні війська беруть участь у боях на території Сирії - розвідка
Російська авіація продовжує надавати активну підтримку військам Асада у прикордонних з Туреччиною районах Сирії.
Про це повідомили у прес-службі Головного управління розвідки Міноборони України.
За даними ГУР, 25-26 листопада літаки повітряно-космічних сил РФ завдали 35 ракетно-бомбових ударів по позиціях сирійської опозиції у провінції Алеппо за 10 кілометрів від кордону з Туреччиною.
Читайте такожРосія купує у Туреччини вживані судна для морських перевезень до Сирії - українська розвідка
"У період 24-26 листопада безпосередню участь у бойових діях на боці режиму Асада брали сухопутні підрозділи міжвидового угруповання ЗС РФ у Сирії", - йдеться у повідомленні.
Раніше УНІАН повідомляв, що російська піхота за підтримки танків Т-90 і літаків Су-25М вперше штурмувала позиції противників Асада в Сирії. В результаті п'ятигодинного бою сухопутні війська з РФ зайняли стратегічну висоту, розташовану між провінціями Ідліб і Латакія.