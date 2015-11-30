Анкара підтвердила плани Ердогана і Путіна не зустрічатися в Парижі - Reuters
15:37, 30 листопада 2015Світ
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Президент Росії Володимир Путін і його турецький колега Реджеп Тайіп Ердоган не будуть зустрічатися на полях кліматичної конференції в Парижі.
У Туреччині підтвердили, що Путін і Ердоган не зустрінуться в Парижі / indostan.ru
Про це підтвердив співрозмовник Reuters в офісі турецького лідера, повідомляє РБК.
Раніше, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що глава держави не буде зустрічатися зі своїм турецьким колегою в Парижі.
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"Зустріч з Ердоганом (у Парижі - УНІАН) не планується, про цю зустрічі мова не йде. Такої зустрічі не буде", - сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков. Він додав, що Путін зараз не планує жодних контактів з турецькою стороною.
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