Анкара підтвердила плани Ердогана і Путіна не зустрічатися в Парижі - Reuters

Про це підтвердив співрозмовник Reuters в офісі турецького лідера, повідомляє РБК.

Раніше, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що глава держави не буде зустрічатися зі своїм турецьким колегою в Парижі.

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"Зустріч з Ердоганом (у Парижі - УНІАН) не планується, про цю зустрічі мова не йде. Такої зустрічі не буде", - сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков. Він додав, що Путін зараз не планує жодних контактів з турецькою стороною.