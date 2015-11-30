Кремль: Путін не буде зустрічатися з Ердоганом у Парижі і поки не планує жодних контактів з Туреччиною

Обидва лідери прибули туди для участі в міжнародній конференції з клімату, передає Бі-бі-сі.

"Зустріч з Ердоганом (у Парижі - Ред.) не планується, про цю зустріч не йдеться. Такої зустрічі не буде", - сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков. Він додав, що Путін зараз не планує жодних контактів з турецькою стороною.

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Водночас Пєсков припустив, що Путін може зустрітися "на полях" форуму з президентом США Бараком Обамою. "З Обамою ми не відкидаємо (зустрічі - Ред.), швидше за все, з Обамою вони переговорять в кулуарах конференції", - сказав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що очікуваних переговорів президентів Росії та Туреччини не відбудеться. Але під час перебування в Парижі Ердоган поговорить з Порошенком.

Нагадаємо, у відносинах Туреччини і Росії намітився серйозний розлад після того, як 24 листопада російський бомбардувальник Су-24 був збитий турецьким винищувачем.

Турецька влада стверджує, що літак вторгся в їхній повітряний простір і не реагував на попередження. Російська сторона стверджує, що спроб турецького літака зв'язатися або встановити візуальний контакт з російським екіпажем зафіксовано не було.