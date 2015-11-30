В Німеччині відзначили різке скорочення притоку мігрантів

Останніми днями у Німеччині фіксують різке зменшення потоку мігрантів, що прибувають до країни.

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Про це із посиланням на місцеве видання Spiegel повідомляє "Європейська правда".

Згідно з даними федеральної поліції, у неділю, 29 листопада, було зареєстровано 3136 мігрантів, в той час, як у суботу, 28 листопада було зафіксовано 2650 біженців. Всього протягом 28 та 29 листопада до Німеччини потрапило 5786 біженців, з них 4208 чоловік потрапили до Баварії.

Для порівняння: протягом листопада до Німеччини у середньому прибувало від 7 до 8 тис. біженців щодня, а до 8 листопада - більше 8 тисяч. Всього ж за підрахунками федеральної поліції протягом листопада кордон Німеччини перетнуло понад 216 тис. мігрантів.

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Нагадаємо, 24 листопада віце-канцлер Німеччини зазначив, що попередній прогноз німецького МВС щодо кількості мігрантів цього року на рівні 800 тис. занадто низький, і їх число може перевищити мільйон.