У Кремлі розповіли про зміст бесіди Обами і Путіна за закритими дверима в Парижі
Зустріч глав США і Росії в Парижі була насиченою.
Президенти РФ і США Володимир Путін і Барак Обама на зустрічі в Парижі висловилися за просування до початку політичного врегулювання в Сирії, повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.
Крім цього, Обама також заявив, що сирійський лідер Башар Асад повинен піти у рамках політичного врегулювання в Сирії, повідомляє РИА Новости з посиланням на Reuters.
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"Говорили також і по Україні, наголосивши на необхідності якнайшвидшої реалізації Мінських домовленостей", — цитує РИА Новости Пєскова.
Не оминули в ході зустрічі лідери США і РФ так само і знищення російського Су-24, Обама висловив жаль у зв'язку з інцидентом.