Російські Су-34 у Сирії вперше озброїли ракетами "повітря-повітря"

Про це повідомив представник Повітряно-космічних сил РФ полковник Ігор Клімов, передає РІА Новости.

"Російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 сьогодні вперше вилетіли на завдання не тільки з авіаційними бомбами ОФАБ-500 та авіабомбами КАБ-500, але і з ракетами "повітря-повітря" малої і середньої дальності. Літаки оснащені ракетами для захисту", - зазначив він.

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За словами представника Повітряно-космічних сил РФ, ракети "забезпечені головками самонаведення і здатні вражати повітряні цілі на відстані до 60 кілометрів".

Раніше УНІАН повідомляв, що російська авіація завдала у провінції Ідліб у Сирії авіаударів по хлібопекарні, яка забезпечувала близько 45 тисяч внутрішніх сирійських переселенців хлібом.