Росія у Сирії розбомбила хлібопекарню, яка забезпечувала 45 тис. переселенців хлібом – ЗМІ





У Сирії авіація РФ розбомбила хлібопекарню гуманітарної організації, яка забезпечувала внутрішніх переселенців.

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Про це повідомляє арабський телеканал Al Jazeera з посиланням на турецьку гуманітарну правозахисну благодійну організацію IHH.

В турецькій організації заявляють, що організована ними хлібопекарня була знищена внаслідок повітряної атаки. Пекарня була споруджена 16 місяців тому для забезпечення сирійських переселенців хлібом.

Крім того зазначається, що активісти сирійської опозиції звинувачують Росію у здійсненні нападу на місто Аріха в провінції Ідліб у неділю, внаслідок якого загинуло щонайменше 44 людини.

Авіаудари були спрямовані по переповненому людьми ринку та декількох інших районах у провінції Ідліб.