США протягом дня перекинуть з Німеччини до Румунії 70 одиниць військової техніки

У Румунію з Німеччини у вівторок будуть перекинуті близько 70 одиниць американської військової техніки.

Про це в понеділок повідомив журналістам офіційний представник Пентагону капітан ВМС Джефф Девіс, передає ТАСС.

За його словами, ця ротація проводиться в рамках операції "Атлантична рішучість" (Atlantic Resolve). Крім того, в грудні техніка також прибуде до Болгарії та Литви. Робиться це для того, щоб військовим простіше було проводити навчання.

"Ці дії зміцнюють нашу здатність ефективно працювати з нашими союзниками, підвищують рівень довіри і допомагають вибудовувати міцні відносини, які стануть основою для безпеки в регіоні в майбутньому", - сказав Девіс.

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В кінці жовтня міністр оборони США Ештон Картер, відповідаючи на запитання журналістів під час відвідування бази американських сухопутних військ Форт-Уейнрайт на Алясці, повідомив, що США на даному етапі змушені нарощувати військову присутність в Європі.

"Ми і наші союзники по НАТО відповідаємо на дії Росії в Європі. Тільки за останні півроку ми розширили свою присутність, збільшили (число спільних) навчань, (створили) оперативно-тактичне угруповання високої бойової готовності. Ми займаємося в Європі речами, яких нам не доводилося робити протягом 25 років з часу закінчення холодної війни, оскільки ми не переживали з приводу (виникнення) конфлікту в Європі. Тепер нам доводиться хвилюватися щодо стримування агресії в Європі", - стверджує він.