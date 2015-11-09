США розмістять у Польщі 600 одиниць важкої військової техніки

Про це заявив командувач силами США в Європі генерал Бен Ходжес, який перебуває з візитом у Варшаві, передає DT.UA. Близько 600 одиниць техніки будуть розташовані на базах в Польщі. Інша половина - у країнах Балтії, а також у Румунії та Угорщині.

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Генерал зазначив, що серед 1200 одиниць техніки будуть 240 танків, а також бойові машини піхоти і артилерійське озброєння.

8 жовтня в Брюсселі Польща і США підписали угоду, яка визначає розміщення складів американської військової техніки на території Польщі. Угода стала результатом переговорів між польським і американським урядами. Польська сторона надала для використання територію та об'єкти, що належать Авіаційній базі в Ласці, Центру навчання сухопутних військ у Дравсько-Поморському, військових комплексів у Сквежине, Цеханове і Хощно.

Раніше міністр оборони Польщі Томаш Семоняк заявляв, що склади важкого озброєння американської армії з'являться в Польщі в середині 2016 року. Польська сторона хоче об'єднати цю ініціативу за участю американських військовослужбовців в навчаннях "Анаконда". Використана під час навчань техніка, можливо, залишиться в Польщі.